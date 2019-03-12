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В Одеській області через загоряння очерету горіли три приватні будинки

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Вчора, 11 березня, в Одеській області у с. Ліски Кілійського району горіла суха рослинність та три нежитлові приватні будинки. Про це УНН повідомляє з посилання на прес-службу ДСНС в Одеській області.

“11 березня о 17:33 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про те, що у с. Ліски Кілійського району горить очерет на відкритій території. По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що горить суха рослинність та три нежитлові приватні будинки”, — йдеться у повідомленні.

Загоряння було локалізовано о 22:22 та ліквідували о 02:29 на площі 4,5 га та 130 м кв. Причина пожежі встановлюється.
Від ДСНС залучалось 3 одиниці пожежної техніки та 15 чоловік особового складу.

Нагадаємо, за минулу добу підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області гасили вогонь на відкритих територіях двох населених пунктів, вогонь знищив сухої трави та очерету на загальній площі 6 га.

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