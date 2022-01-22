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В Одессе задержали трех серийных грабителей

В Одессе задержали трех серийных грабителей

Киев • УНН

 • 23897 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. В Одессе задержали трех серийных грабителей, они нападали на людей в темное время суток. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Детали

Задержанные являются жителями Раздельнянского района Одесской области в возрасте 22, 24 и 37 лет, которые приехали в Одессу, чтобы совершать грабежи и разбои. На период новогодних праздников злоумышленники арендовали в городе жилье.

В настоящее время установлено несколько эпизодов преступления. В частности, 22-летний фигурант в конце декабря прошлого года познакомился возле ночного клуба с одесситом, а когда тот вызвал себе такси, чтобы ехать домой, отправился вместе с ним. Вышел из машины вместе с потерпевшим, избил его и отобрал гаджет со смартчасами.

Также отмечается, что через несколько дней этот же молодой человек с 37-летним подельником познакомились в Стамбульском парке (недалеко от мэрии города) с двумя девушками и угостили их алкоголем. После употребления спиртного одесситкам стало плохо. Одна из них ушла домой, но старший из злоумышленников последовал за ней и отобрал смартфон. В это время его младший товарищ ударил ее подругу в лицо и начал душить, пока она не потеряла сознание. Затем украл телефон, банковские карты, а также золотые украшения.

Позже этот же молодой человек с 24-летним подельником на Старосинной площади (возле железнодорожного вокзала) спровоцировали конфликт с прохожим, они бросили незнакомца на тротуар, избили ногами и отобрали у него мобильный телефон.

Полицейские задержали злоумышленников по месту временного проживания в Одессе. Во время обыска в этом доме обнаружены вещи вышеназванных потерпевших и многое другое имущество, происхождение которого устанавливается.

Младшему фигуранту объявили подозрение по ч. 2 ст. 186 (Грабеж) и ч. 1 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины, двум другим - по ч. 2 ст. 186 УК.

Мужчинам грозит от трех до семи лет лишения свободы. Сейчас они проверяются на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным в регионе.

Напомним

На Прикарпатье задержали директора лесхоза.

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