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Шахед-136

В Одесі затримали трьох серійних грабіжників

В Одесі затримали трьох серійних грабіжників

Київ • УНН

 • 23901 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. В Одесі затримали трьох серійних грабіжників, вони нападали на людей в темну пору доби. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Деталі 

Затримані є жителями Роздільнянського району Одеської області у віці 22, 24 і 37 років, які приїхали до Одеси, щоб здійснювати грабежі та розбої. На період новорічних свят зловмисники орендували в місті житло.

Нині встановлено кілька епізодів злочину. Зокрема, 22-річний фігурант наприкінці грудня минулого року познайомився біля нічного клубу з одеситом, а коли той викликав собі таксі, щоб їхати додому, відправився разом з ним. Вийшов з машини разом з потерпілим, побив його і відібрав ґаджет зі смартгодинником.

Також зазначається, що через кілька днів цей же молодий чоловік з 37-річним подільником познайомилися в Стамбульському парку (недалеко від мерії міста) з двома дівчатами і пригостили їх алкоголем. Після вживання спиртного одеситкам стало погано. Одна з них пішла додому, але старший із зловмисників пішов за нею і відібрав смартфон. У цей час його молодший товариш вдарив її подругу в обличчя і почав душити, поки вона не втратила свідомість. Потім вкрав телефон, банківські картки, а також золоті прикраси.

Пізніше цей же молодий чоловік з 24-річним подільником на Старосінній площі (біля залізничного вокзалу) спровокували конфлікт з перехожим, вони кинули незнайомця на тротуар, побили ногами та відібрали у нього мобільний телефон.

Поліцейські затримали зловмисників за місцем тимчасового проживання в Одесі. Під час обшуку в цьому будинку виявлені речі вищеназваних потерпілих та багато іншого майна, походження якого встановлюється.

Молодшому фігуранту оголосили підозру за ч. 2 ст. 186 (грабіж) та ч. 1 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України, двом іншим – за ч. 2 ст. 186 ККУ.

Чоловікам загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Наразі вони перевіряються на причетність до аналогічних злочинів, скоєних в регіоні.

Нагадаємо 

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