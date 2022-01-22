Збив дитину і втік: на Прикарпатті затримали директора лісгоспу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Слідчі ДБР затримали директора одного з державних лісгоспів Івано-Франківської області. Чоловік за кермом службового автомобіля збив дитину та втік. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державне бюро розслідувань.
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Близько 19:00 20 січня посадовець, перебуваючи за кермом службового автомобіля, у селі Лоєва Надвірнянського району наїхав на 9-річну дівчинку.
“Дитина знаходилася у небезпечному для життя стані. Проте посадовець, маючи змогу їй допомогти, залишив місце ДТП. Внаслідок отриманих травм дівчинка померла у лікарні”, — зазначається в повідомленні.
Тривають слідчі та процесуальні дії, спрямовані на всебічне об’єктивне розслідування. Готується повідомлення про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху та залишенні в небезпеці, що спричинили смерть особи (ч. 3 ст. 135, ч. 2 ст. 286 КК України). За це передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років.