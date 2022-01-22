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Збив дитину і втік: на Прикарпатті затримали директора лісгоспу

Збив дитину і втік: на Прикарпатті затримали директора лісгоспу

Київ • УНН

 • 17104 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Слідчі ДБР затримали директора одного з державних лісгоспів Івано-Франківської області. Чоловік за кермом службового автомобіля збив дитину та втік. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Деталі

Близько 19:00 20 січня посадовець, перебуваючи за кермом службового автомобіля, у селі Лоєва Надвірнянського району наїхав на 9-річну дівчинку.

“Дитина знаходилася у небезпечному для життя стані. Проте посадовець, маючи змогу їй допомогти, залишив місце ДТП. Внаслідок отриманих травм дівчинка померла у лікарні”, — зазначається в повідомленні.

Тривають слідчі та процесуальні дії, спрямовані на всебічне об’єктивне розслідування. Готується повідомлення про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху та залишенні в небезпеці, що спричинили смерть особи (ч. 3 ст. 135, ч. 2 ст. 286 КК України). За це передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років.

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