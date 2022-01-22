Сбил ребенка и скрылся: на Прикарпатье задержали директора лесхоза
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Следователи ГБР задержали директора одного из государственных лесхозов Ивано-Франковской области. Мужчина за рулем служебного автомобиля сбил ребенка и скрылся. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственное бюро расследований.
Детали
Около 19:00 20 января чиновник, находясь за рулем служебного автомобиля, в селе Лоева Надвирнянского района наехал на 9-летнюю девочку.
“Ребенок находился в опасном для жизни состоянии. Однако чиновник, имея возможность ей помочь, покинул место ДТП. В результате полученных травм девочка скончалась в больнице”, — отмечается в сообщении.
Продолжаются следственные и процессуальные действия, направленные на всестороннее объективное расследование. Готовится сообщение о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения и оставлении в опасности, повлекшее смерть человека (ч. 3 ст. 135, Ч. 2 ст. 286 УК Украины). За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 8 лет.