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15 марта, 19:03 • 108111 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147081 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 125835 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119199 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106129 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102052 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 95329 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 126013 просмотра

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14 марта, 19:57 • 128233 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127403 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Сбил ребенка и скрылся: на Прикарпатье задержали директора лесхоза

Сбил ребенка и скрылся: на Прикарпатье задержали директора лесхоза

Киев • УНН

 • 17102 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Следователи ГБР задержали директора одного из государственных лесхозов Ивано-Франковской области. Мужчина за рулем служебного автомобиля сбил ребенка и скрылся. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Детали

Около 19:00 20 января чиновник, находясь за рулем служебного автомобиля, в селе Лоева Надвирнянского района наехал на 9-летнюю девочку.

“Ребенок находился в опасном для жизни состоянии. Однако чиновник, имея возможность ей помочь, покинул место ДТП. В результате полученных травм девочка скончалась в больнице”, — отмечается в сообщении.

Продолжаются следственные и процессуальные действия, направленные на всестороннее объективное расследование. Готовится сообщение о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения и оставлении в опасности, повлекшее смерть человека (ч. 3 ст. 135, Ч. 2 ст. 286 УК Украины). За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 8 лет.

Украинские Национальные Новости

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