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В Одессе задержали супругов российских шпионов за ПВО

В Одессе задержали супругов российских шпионов за ПВО

Киев • УНН

 • 728552 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Служба безопасности Украины сообщила, что задержала в Одессе супругов российских шпионов, которые "готовили ракетный удар по силам ПВО и артиллерийским составам ВСУ", пишет УНН.

Цитата

"Военная контрразведка Службы безопасности разоблачила двух агентов главного управления генштаба вс рф (более известного как ГРУ) в результате спецоперации в Одессе. Злоумышленники собирали разведданные о местах возможной дислокации и перемещения подразделений противовоздушной обороны ВСУ на территории региона. Впрочем, сотрудники Службы безопасности своевременно разоблачили российскую агентуру и установили контроль за ней еще на первичном этапе подрывной деятельности", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в конце концов СБУ задержала обоих шпионов при попытке передачи закрытых сведений в рф.

«Оба задержанных – муж (родился в Одессе, но позже служил в российской армии и участвовал в боевых действиях на территории Чечни) и жена – граждане рф. Они были заранее отправлены в Украину еще в 2018 году и получили вид на жительство. Таким образом, российская военная разведка планировала создать на юге Украины собственный агентурный аппарат», - отмечается в сообщении.

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В СБУ сообщают, что до полномасштабного вторжения семья агентов собирала данные об общественно-политической обстановке в регионе и расширяла круг своих знакомств, готовясь к выполнению основных задач.

А уже после 24 февраля прежде всего пытались выявить боевые позиции зенитно-ракетных комплексов «Crotale» и расположение полевых артиллерийских складов с боеприпасами к ЗРК. Разведывательная информация требовалась оккупантам для осуществления воздушных ударов ракетами класса «Калибр» или «Кинжал» по украинским военным объектам, указали в СБУ.

«Итак, злоумышленники начали активный сбор информации о подразделениях Сил обороны на Херсонском направлении. Собранные сведения агенты отправляли «связному» – жителю Севастополя, бывшему российскому спецназовцу, который негласно сотрудничает с ГРУ, а для «прикрытия» использует должность руководителя благотворительного фонда. Он передавал информацию своему куратору – кадровому сотруднику военной разведки рф», - информирует СБУ.

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Отмечается, что для коммуникации с представителями российской спецслужбы агентура использовала заранее отработанный анонимный телеграм-канал.

Так, во время обысков по месту жительства агентов правоохранители обнаружили мобильные телефоны и компьютерную технику с подтверждениями скрытой переписки с агрессором.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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