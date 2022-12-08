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В Одесі затримали подружжя російських шпигунів за ППО

В Одесі затримали подружжя російських шпигунів за ППО

Київ • УНН

 • 728552 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Служба безпеки України повідомила, що затримала в Одесі подружжя російських шпигунів, які "готували ракетний удар по силах ППО та артилерійських складах ЗСУ", пише УНН.

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«Військова контррозвідка Служби безпеки викрила двох агентів головного управління генштабу зс рф (більш відомого як ГРУ) в результаті спецоперації в Одесі. Зловмисники збирали розвіддані про місця можливої дислокації та переміщення підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ на території регіону. Утім, співробітники Служби безпеки своєчасно викрили російську агентуру і встановили контроль за нею ще на первинному етапі підривної діяльності», - йдеться в повідомленні.

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Повідомляється, що зрештою СБУ затримала обох шпигунів при спробі передачі закритих відомостей до рф.

«Обоє затриманих – чоловік (народився в Одесі, але згодом служив у російській армії та брав участь у бойових діях на території Чечні) та дружина – громадяни рф. Вони були завчасно відправлені в Україну ще у 2018 році та отримали посвідку на проживання. Таким чином російська воєнна розвідка планувала створити на півдні України власний агентурний апарат», - зазначається в повідомленні.

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У СБУ повідомляють, що до повномасштабного вторгнення сім’я агентів збирала дані про суспільно-політичну обстановку в регіоні і розширювала коло своїх знайомств, готуючись до виконання основних завдань.

А вже після 24 лютого насамперед намагалися виявити бойові позиції зенітно-ракетних комплексів «Crotale» і розташування польових артилерійських складів з боєприпасами до ЗРК. Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для здійснення повітряних ударів ракетами класу «Калібр» або «Кінжал» по українських військових об’єктах, вказали у СБУ.

«Тож зловмисники розпочали активний збір інформації про підрозділи Сил оборони на Херсонському напрямку. Зібрані відомості агенти відправляли «зв’язковому» – мешканцю Севастополя, колишньому російському спецназівцю, який негласно співпрацює з ГРУ, а для «прикриття» використовує посаду очільника благодійного фонду. Він передавав інформацію своєму куратору – кадровому співробітнику воєнної розвідки рф», - інформує СБУ.

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Зазначається, що для комунікації з представниками російської спецслужби агентура використовувала заздалегідь відпрацьований анонімний Телеграм-канал.

Так, під час обшуків за місцем проживання агентів правоохоронці виявили мобільні телефони та комп’ютерну техніку з доказами прихованого листування з агресором.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру ст. 114 (шпигунство) Кримінального кодексу України. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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