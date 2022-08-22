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СБУ затримала розвідувальників позицій HIMARS на Донеччині

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Служба безпеки України повідомила, що викрила корегувальників, які передавали розвіддані про позиції HIMARS на східному фронті, пише УНН.

СБУ затримала розвідувальників позицій HIMARS на Донеччині

Цитата

"У ході контрдиверсійної «зачистки» прифронтових районів Донеччини СБУ затримала двох інформаторів ворога, які коригували ракетні удари по території регіону. Насамперед зловмисники розвідували та передавали окупантам точні координати місць дислокації особового складу і техніки ЗСУ, у тому числі бойових позицій реактивних артилерійських систем HIMARS", - вказують у СБУ.

Деталі

За даними СБУ, інформатори також збирали інформацію про геолокацію та функціонування місцевих об’єктів критичної інфраструктури.

"Встановлено, що за їхньою «наводкою» агресори здійснили обстріл по водозабірній системі у місті Селидове", - додали у спецслужбі.

Одержану розвідінформацію, за даними СБУ, зловмисники передавали через одного з посадовців так званої «народної міліції днр», надаючи йому фото з позначками об’єктів на електронних картах.

Слідчі СБУ повідомили обом зловмисникам про підозру. Суд обрав затриманим міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Доповнення

На Київщині затримали агентів рф, які намагалися влаштуватися до підрозділів ЗСУ.

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