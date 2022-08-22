СБУ затримала розвідувальників позицій HIMARS на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Служба безпеки України повідомила, що викрила корегувальників, які передавали розвіддані про позиції HIMARS на східному фронті, пише УНН.
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"У ході контрдиверсійної «зачистки» прифронтових районів Донеччини СБУ затримала двох інформаторів ворога, які коригували ракетні удари по території регіону. Насамперед зловмисники розвідували та передавали окупантам точні координати місць дислокації особового складу і техніки ЗСУ, у тому числі бойових позицій реактивних артилерійських систем HIMARS", - вказують у СБУ.
Деталі
За даними СБУ, інформатори також збирали інформацію про геолокацію та функціонування місцевих об’єктів критичної інфраструктури.
"Встановлено, що за їхньою «наводкою» агресори здійснили обстріл по водозабірній системі у місті Селидове", - додали у спецслужбі.
Одержану розвідінформацію, за даними СБУ, зловмисники передавали через одного з посадовців так званої «народної міліції днр», надаючи йому фото з позначками об’єктів на електронних картах.
Слідчі СБУ повідомили обом зловмисникам про підозру. Суд обрав затриманим міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Доповнення
На Київщині затримали агентів рф, які намагалися влаштуватися до підрозділів ЗСУ.