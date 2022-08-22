СБУ задержала разведчиков позиций HIMARS в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Служба безопасности Украины сообщила, что разоблачила корректировщиков, которые передавали разведданные о позициях HIMARS на восточном фронте, пишет УНН.
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"В ходе контрдиверсионной «зачистки» прифронтовых районов Донецкой области СБУ задержала двух информаторов врага, которые корректировали ракетные удары по территории региона. В первую очередь злоумышленники разведывали и передавали оккупантам точные координаты мест дислокации личного состава и техники ВСУ, боевых позиций реактивных артиллерийских систем HIMARS", – указывают в СБУ.
Детали
По данным СБУ, информаторы также собирали информацию о геолокации и функционировании местных объектов критической инфраструктуры.
"Установлено, что по их «наводке» агрессоры произвели обстрел по водозаборной системе в городе Селидово", - добавили в спецслужбе.
Полученную развединформацию, по данным СБУ, злоумышленники передавали через одного из должностных лиц так называемой «народной милиции днр», предоставляя ему фото с пометками объектов на электронных картах.
Следователи СБУ сообщили обоим злоумышленникам о подозрении. Суд избрал задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей.
Дополнение
В Киевской области задержали агентов рф, пытавшихся устроиться в подразделения ВСУ.