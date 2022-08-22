СБУ задержала разведчиков позиций HIMARS в Донецкой области

Цитата

"В ходе контрдиверсионной «зачистки» прифронтовых районов Донецкой области СБУ задержала двух информаторов врага, которые корректировали ракетные удары по территории региона. В первую очередь злоумышленники разведывали и передавали оккупантам точные координаты мест дислокации личного состава и техники ВСУ, боевых позиций реактивных артиллерийских систем HIMARS", – указывают в СБУ.

Детали

По данным СБУ, информаторы также собирали информацию о геолокации и функционировании местных объектов критической инфраструктуры.

"Установлено, что по их «наводке» агрессоры произвели обстрел по водозаборной системе в городе Селидово", - добавили в спецслужбе.

Полученную развединформацию, по данным СБУ, злоумышленники передавали через одного из должностных лиц так называемой «народной милиции днр», предоставляя ему фото с пометками объектов на электронных картах.

Следователи СБУ сообщили обоим злоумышленникам о подозрении. Суд избрал задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей.

Дополнение

В Киевской области задержали агентов рф, пытавшихся устроиться в подразделения ВСУ.