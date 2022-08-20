В Киевской области задержали агентов рф, которые пытались устроиться в подразделения ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Контрразведка Службы безопасности Украины задержала двух жителей Киевской области, которые являются агентами российской федерации, и пытались устроиться в подразделения ВСУ, пишет УНН.
Детали
Предателями оказались два жителя Вышгородского района, которые способствовали российским войскам во время временной оккупации части Киевской области.
Вооруженные мужчины активно участвовали в так называемых фильтрационных мероприятиях, выискивая среди местных жителей украинских патриотов, которые сопротивлялись захватчикам.
Также они пытали малолетнего парня за то, что он помогал подразделениям ВСУ выявлять технику и места дислокации оккупантов.
После освобождения Киевской области пособники оккупантов остались на территории региона.
Цитата
“Чтобы разведывать и передавать врагам информацию о маршрутах перемещения и местах базирования западного вооружения, один из предателей выехал в соседний регион, где подписал контракт с ВСУ, другой – хотел «призваться» от одной из территориальных общин близ Киева.
Но сотрудники СБУ тщательно следили за каждым шагом вражеских агентов и своевременно разоблачили их планы”, – говорится в сообщении.
Дополнение
Служба безопасности Украины задержала агента рф, который "провел" до окрестностей Киева более 120 единиц техники российских оккупантов.