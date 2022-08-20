В Киевской области задержали агентов рф, которые пытались устроиться в подразделения ВСУ

Детали

Предателями оказались два жителя Вышгородского района, которые способствовали российским войскам во время временной оккупации части Киевской области.

Вооруженные мужчины активно участвовали в так называемых фильтрационных мероприятиях, выискивая среди местных жителей украинских патриотов, которые сопротивлялись захватчикам.

Также они пытали малолетнего парня за то, что он помогал подразделениям ВСУ выявлять технику и места дислокации оккупантов.

После освобождения Киевской области пособники оккупантов остались на территории региона.

Цитата

“Чтобы разведывать и передавать врагам информацию о маршрутах перемещения и местах базирования западного вооружения, один из предателей выехал в соседний регион, где подписал контракт с ВСУ, другой – хотел «призваться» от одной из территориальных общин близ Киева.

Но сотрудники СБУ тщательно следили за каждым шагом вражеских агентов и своевременно разоблачили их планы”, – говорится в сообщении.

Дополнение

Служба безопасности Украины задержала агента рф, который "провел" до окрестностей Киева более 120 единиц техники российских оккупантов.