На Київщині затримали агентів рф, які намагалися влаштуватися до підрозділів ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Контррозвідка Служби безпеки України затримала двох мешканців Київщини, які є агентами російської федерації, та намагалися влаштуватися до підрозділів ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Зрадниками виявились двоє мешканців Вишгородського району, які сприяли російським військам під час тимчасової окупації частини Київщини.
Озброєні чоловіки брали активну участь у так званих фільтраційних заходах, вишукуючи серед місцевих жителів українських патріотів, які чинили спротив загарбникам.
Також вони катували малолітнього хлопця за те, що він допомагав підрозділам ЗСУ виявляти техніку та місця дислокації окупантів.
Після звільнення Київщини пособники окупантів залишились на території регіону.
Цитата
“Щоб розвідувати і передавати ворогам інформацію про маршрути переміщення та місця базування західного озброєння, один зі зрадників виїхав до сусіднього регіону, де підписав контракт із ЗСУ, інший – хотів «призватись» від однієї з територіальних громад поблизу Києва.
Але співробітники СБУ ретельно стежили за кожним кроком ворожих агентів та своєчасно викрили їхні плани”, – йдеться в повідомленні.
Доповнення
Служба безпеки України затримала агента рф, який "провів" до околиць Києва понад 120 одиниць техніки російських окупантів.