В Одессе запустили сайт с перечнем домашних любимцев в приютах для животных
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 26 октября. УНН. Одесситы запустили сайт под названием Gladpet. Сервис поможет подыскать себе четвероногого друга в одном из городских приютов или стать опекуном бездомного животного. Об этом в социальной сети Facebook сообщили участники платформы для реализации социальных проектов "Мой город", сообщает УНН.
"Мы много работали и наконец готовы представить сайт проекта Gladpet - http://gladpet.org/. На этом портале можно найти себе пушистого друга, получить полную и исчерпывающую информацию о приютах нашего города, узнать, как им можно помочь", - отметили создатели проекта.
На портале есть более 350 животных из шести одесских приютов. При поиске домашнего любимца можно выбрать такие параметры, как пол, возраст, порода и окрас животного. Сейчас на сайте больше всего кошек. Тем, кто не готов забрать кота или собаку домой, разработчики сайта предлагают стать опекуном: приходить в приют и играть с животным, приносить еду и игрушки, или поддержать один из приютов финансово. Пользователи также могут размещать на сайте объявления о пропавших или найденных четвероногих друзьях.
Создателем проекта выступает социальная платформа "Мой город". Сайт является частью проекта "Системное решение проблемы бездомных животных".