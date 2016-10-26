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15 марта, 19:03 • 116694 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 171535 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 141196 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 133445 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114395 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106388 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102110 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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В Одессе запустили сайт с перечнем домашних любимцев в приютах для животных

В Одессе запустили сайт с перечнем домашних любимцев в приютах для животных

Киев • УНН

 • 44085 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 26 октября. УНН. Одесситы запустили сайт под названием Gladpet. Сервис поможет подыскать себе четвероногого друга в одном из городских приютов или стать опекуном бездомного животного. Об этом в социальной сети Facebook сообщили участники платформы для реализации социальных проектов "Мой город", сообщает УНН.

"Мы много работали и наконец готовы представить сайт проекта Gladpet - http://gladpet.org/. На этом портале можно найти себе пушистого друга, получить полную и исчерпывающую информацию о приютах нашего города, узнать, как им можно помочь", - отметили создатели проекта.

На портале есть более 350 животных из шести одесских приютов. При поиске домашнего любимца можно выбрать такие параметры, как пол, возраст, порода и окрас животного. Сейчас на сайте больше всего кошек. Тем, кто не готов забрать кота или собаку домой, разработчики сайта предлагают стать опекуном: приходить в приют и играть с животным, приносить еду и игрушки, или поддержать один из приютов финансово. Пользователи также могут размещать на сайте объявления о пропавших или найденных четвероногих друзьях.

Создателем проекта выступает социальная платформа "Мой город". Сайт является частью проекта "Системное решение проблемы бездомных животных".

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