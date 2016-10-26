В Одессе запустили сайт с перечнем домашних любимцев в приютах для животных

"Мы много работали и наконец готовы представить сайт проекта Gladpet - http://gladpet.org/. На этом портале можно найти себе пушистого друга, получить полную и исчерпывающую информацию о приютах нашего города, узнать, как им можно помочь", - отметили создатели проекта.

На портале есть более 350 животных из шести одесских приютов. При поиске домашнего любимца можно выбрать такие параметры, как пол, возраст, порода и окрас животного. Сейчас на сайте больше всего кошек. Тем, кто не готов забрать кота или собаку домой, разработчики сайта предлагают стать опекуном: приходить в приют и играть с животным, приносить еду и игрушки, или поддержать один из приютов финансово. Пользователи также могут размещать на сайте объявления о пропавших или найденных четвероногих друзьях.

Создателем проекта выступает социальная платформа "Мой город". Сайт является частью проекта "Системное решение проблемы бездомных животных".