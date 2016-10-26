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В Одесі запустили сайт з переліком домашніх улюбленців у притулках для тварин

В Одесі запустили сайт з переліком домашніх улюбленців у притулках для тварин

Київ • УНН

 • 44086 перегляди

ОДЕСА-КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Одесити запустили сайт під назвою Gladpet. Сервіс допоможе підшукати собі чотирилапого друга в одному з міських притулків або стати опікуном бездомної тварини. Про це у соціальній мережі Facebook повідомили учасники платформи для реалізації соціальних проектів “Моє місто”, повідомляє УНН.

"Ми багато працювали і нарешті готові представити сайт проекту Gladpet — http://gladpet.org/. На цьому порталі можна знайти собі пухнастого друга, отримати повну і вичерпну інформацію про притулки нашого міста, дізнатися, як їм можна допомогти“,-зазначили творці проекту.

На порталі є понад 350 тварин із шести одеських притулків. Під час пошуку домашнього улюбленця можна вибрати такі параметри, як стать, вік, порода і забарвлення тварини. Зараз на сайті найбільше кішок. Тим, хто не готовий забрати кота або собаку додому, розробники сайту пропонують стати опікуном: приходити в притулок і грати з твариною, приносити їжу та іграшки, або підтримати один з притулків фінансово. Користувачі також можуть розміщувати на сайті оголошення про зниклих або знайдених чотирилапих друзів.

Творцем проекту виступає соціальна платформа “Моє місто”. Сайт є частиною проекту “Системне вирішення проблеми безпритульних тварин”.

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