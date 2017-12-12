В Одессе в результате пожара в погиб человек
Киев • УНН
ОДЕССА - КИЕВ. 12 декабря. УНН. Из-за пожара в строительном вагончике погиб человек. Инцидент произошел ночью на ул. Посмитного. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.
"На место вызова прибыли спасатели и установили, что открытым пламенем горит строительный вагончик. Пожар в течение 30 мин на общей площади 20 м2 был локализован и ликвидирован. Мужчина, который находился внутри вагончика, получил травмы не совместимые с жизнью. Он скончался в карете скорой помощи не приходя в сознание", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в настоящее время правоохранители выясняют личность погибшего, причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.
Как сообщал УНН, два человека погибли на пожаре в Кировоградской области.