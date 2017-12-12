В Одесі внаслідок пожежі у загинув чоловік

"На місце виклику прибули рятувальники та встановили, що відкритим полум’ям горить будівельний вагончик. Пожежу протягом 30 хв на загальній площі 20 м2 було локалізовано та ліквідовано. Чоловік, який знаходився всередині вагончика, отримав травми не сумісні з життям. Він помер в кареті швидкої допомоги не приходячи до тями",- йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що наразі правоохоронці з’ясовують особу загиблого, причиної пожежі могло стати порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електроприладів.

Як повідомляв УНН, двоє людей загинули на пожежі в Кіровоградській області.