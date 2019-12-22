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В Одессе состоялся "Зимний бал" военно-морского лицея

В Одессе состоялся "Зимний бал" военно-морского лицея

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 декабря. УНН. В Одессе на базе военной академии города в субботу состоялся "Зимний бал" военно-морского лицея имени вице-адмирала Владимира Безкоровайного. Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ на странице в Facebook, передает УНН.

"В субботу, 21 декабря на базе военной академии города Одессы состоялся" Зимний бал "Военно-Морского лицея имени вице-адмирала Владимира Безкоровайного в котором приняли участие воспитанники учебного заведения, курсанты Института ВМС НУ" ОМА ", творческий коллектив" Лицей "Южненского школы искусств и оркестр Центра военно-музыкального искусства ВМС ВС Украины. Мероприятие проходило в рамках культурно-образовательной программы военно-морского лицея имени вице-адмирала Владимира Безкоровайного и был посвящен Дню Вооруженных Сил Украины ", - говорится в по идомленни.

Отмечается, что танцевальные пары подарили зрителям такие бальные танцы, как полонез, либеро-танго, венский вальс, медленный (английский) вальс, и тому подобное. Особую атмосферу вечера поддерживал военный оркестр, который даровал гостям волшебные мелодии Моцарта, Шопена, Вивальди, Чайковского и других композиторов.

"В общем, в этом году на паркет вышли более 50 лицеистов и курсантов, которые в течение нескольких месяцев почти ежедневно готовились к финальному выступлению. Ведь элегантность, этикет, красота и изящество стиля отличает это направление от других видов искусства", - говорится в сообщении ВМС.

Как сообщал УНН, в Киеве прошел зимний турнир памяти Баля.

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