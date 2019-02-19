У Києві пройшов зимовий турнір пам'яті Баля

Захід пройшов у спортивному залі ліцею "Логос", під егідою міської федерації футболу та ФФУ. У турнірі взяли участь 16 колективів: "Лівобережжя", ДЮСШ № 10, "Дарниця 323", "Чемпіон", "Гімназія 237", "Лівий берег", "Бортничі", "Атлет-2", "Чемпіон-2", "Оболонь", "Дарниця", "Восход", "Логос", "Атлет-1", "Добро", команда Л. Яшина.

За словами першого віце-президента ФФУ Вадима Костюченка, з кожним роком кількість команд турніру пам'яті Андрія Баля зростає.

" І сьогодні ми ухвалили рішення, щоб такий турнір відбувся ще влітку, під час канікул, під егідою Федерації футболу України на полях НТК ім. В. Баннікова.

Упевнений, це дасть поштовх не тільки для нових меморіалів, а й для турнірів живих легенд нашого футболу, адже в нас є три володарі "Золотого м’яча" — Олег Блохін, Ігор Беланов та Андрій Шевченко. "Срібна бутса" належить одному з найкращих форвардів Європи свого часу — Олегу Протасову. У нашій країні є чимало видатних футболістів, якими ми можемо пишатися і досвід яких застосовувати на користь українського футболу", - підкреслив Костюченко.

Легенда українського футболу та друг Андрія Баля - Олег Блохін зазначив, що у світі дитячий футбол починається дуже рано. В Іспанії дітлахів набирають у секції вже з 5 років, уточнив він, додавши, що Україні варто переймати такий досвід.

Нагадаємо, що ФФУ прийняло рішення про проведення дитячого футбольного турніру Баля два рази на рік.

Також нагадаємо, що кількість учасників турніру "Шкіряний м'яч" перевалила за 100 тисяч.