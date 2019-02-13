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Кількість учасників турніру "Шкіряний м'яч" перевалила за 100 тисяч – ФФУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Кількість юних гравців в футбол, які в цьому році будуть змагатися за призи в рамках популярного турніру "Шкіряний м'яч" перевалило за 100 тисяч учасників. Про це повідомив перший віце-президент Федерації футболу України Вадим Костюченко, передає УНН.

Він зазначив, що головною метою змагань "Шкіряний м'яч" є популяризація дитячо-юнацького футболу.

"Хлопці, які з якихось причин не потрапили в футбольні академії, футбольні школи професійних клубів та ДЮСШ, які виступають в змаганнях дитячо-юнацької футбольної ліги України, мають можливість і в подальшому брати участь у всеукраїнських змаганнях і отримувати радість від занять спортом і гри в футбол", - вважає він.

Сезон "Шкіряного м'яча" 2018-2019 стартує 20 березня, уточнив Костюченко. Спочатку відбудуться обласні зональні турніри, після - обласні фінальні матчі, які завершаться до 15 травня. Всеукраїнські фінальні матчі в 3-х молодших групах (U-11, U-12 і U-13) пройдуть в червні. А найстарші хлопці (U-14) розіграють медалі і кубки в серпні.

За даними ФФУ, заявки на організацію і проведення Всеукраїнських фінальних змагань регіональні оргкомітети можуть подавати до Асоціації аматорського футболу України (ААФУ) до 1 березня 2019 року. А заявки на проведення Всеукраїнських зональних змагань регіональні оргкомітети можуть подавати в ААФУ не пізніше, ніж за 15 днів до початку змагань у відповідній віковій групі.

Нагадаємо, президент ФФУ Андрій Павелко був обраний членом виконкому УЄФА.

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