Количество участников турнира "Кожаный мяч" перевалило за 100 тысяч – ФФУ

Он отметил, что главной целью соревнований "Кожаный мяч" является популяризация детско-юношеского футбола.

"Ребята, которые по каким-то причинам не попали в футбольные академии, футбольные школы профессиональных клубов и ДЮСШ, выступающие в соревнованиях детско-юношеской футбольной лиги Украины, имеют возможность и в дальнейшем принимать участие во всеукраинских соревнованиях и получать радость от занятий спортом и игры в футбол", - считает он.

Сезон "Кожаного мяча" 2018-2019 стартует 20 марта, уточнил Костюченко. Сначала состоятся областные зональные турниры, после - областные финальные матчи, которые завершаться до 15 мая. Всеукраинские финальные матчи в 3-х младших группах (U-11, U-12 и U-13) пройдут в июне. А самые старшие ребята (U-14) разыграют медали и кубки в августе.

По данным ФФУ, заявки на организацию и проведение Всеукраинских финальных соревнований региональные оргкомитеты могут подавать в Ассоциацию любительского футбола Украины (АЛФУ) до 1 марта 2019. А заявки на проведение Всеукраинских зональных соревнований региональные оргкомитеты могут подавать в АЛФУ не позднее, чем за 15 дней до начала соревнований в соответствующей возрастной группе.

Напомним, президент ФФУ Андрей Павелко был избран членом исполкома УЕФА.