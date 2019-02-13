Количество участников турнира "Кожаный мяч" перевалило за 100 тысяч – ФФУ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Количество юных игроков в футбол, которые в этом году будут соревноваться за призы в рамках популярного турнира "Кожаный мяч" перевалило за 100 тысяч участников. Об этом сообщил первый вице-президент Федерации футбола Украины Вадим Костюченко, передает УНН.
Он отметил, что главной целью соревнований "Кожаный мяч" является популяризация детско-юношеского футбола.
"Ребята, которые по каким-то причинам не попали в футбольные академии, футбольные школы профессиональных клубов и ДЮСШ, выступающие в соревнованиях детско-юношеской футбольной лиги Украины, имеют возможность и в дальнейшем принимать участие во всеукраинских соревнованиях и получать радость от занятий спортом и игры в футбол", - считает он.
Сезон "Кожаного мяча" 2018-2019 стартует 20 марта, уточнил Костюченко. Сначала состоятся областные зональные турниры, после - областные финальные матчи, которые завершаться до 15 мая. Всеукраинские финальные матчи в 3-х младших группах (U-11, U-12 и U-13) пройдут в июне. А самые старшие ребята (U-14) разыграют медали и кубки в августе.
По данным ФФУ, заявки на организацию и проведение Всеукраинских финальных соревнований региональные оргкомитеты могут подавать в Ассоциацию любительского футбола Украины (АЛФУ) до 1 марта 2019. А заявки на проведение Всеукраинских зональных соревнований региональные оргкомитеты могут подавать в АЛФУ не позднее, чем за 15 дней до начала соревнований в соответствующей возрастной группе.
Напомним, президент ФФУ Андрей Павелко был избран членом исполкома УЕФА.