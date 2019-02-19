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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 56621 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 129094 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129236 просмотра

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7 марта, 13:58 • 124822 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
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В Киеве прошел зимний турнир памяти Баля

В Киеве прошел зимний турнир памяти Баля

Киев  •  УНН

 • 9819 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. В конце прошлой недели в Киеве состоялся четвертый детский футбольный турнир памяти защитника киевского "Динамо" и сборной СССР, тренера сборной Украины Андрея Баля. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины, передает УНН.

Мероприятие прошло в спортивном зале лицея "Логос", под эгидой городской федерации футбола и ФФУ. В турнире приняли участие 16 коллективов: "Левобережье", ДЮСШ № 10 "Дарница 323", "Чемпион", "Гимназия 237", "Левый берег", "Бортничи", "Атлет-2", "Чемпион-2", "Оболонь", "Дарница", "Восход", "Логос", "Атлет-1", "Добро", команда Л. Яшина.

По словам первого вице-президента ФФУ Вадима Костюченко, с каждым годом количество команд турнира памяти Андрея Баля растет.

"И сегодня мы приняли решение, чтобы такой турнир состоялся еще летом, во время каникул, под эгидой Федерации футбола Украины на полях НТК им. В. Банникова.

Уверен, это даст толчок не только для новых мемориалов, но и для турниров живых легенд нашего футбола, ведь у нас есть три обладателя "Золотого мяча" - Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко. "Серебряная бутса" принадлежит одному из лучших форвардов Европы своего времени - Олег Протасову. В нашей стране есть немало выдающихся футболистов, которыми мы можем гордиться и опыт которых применять в пользу украинского футбола", - подчеркнул Костюченко.

Легенда украинского футбола и друг Андрея Баля - Олег Блохин отметил, что в мире детский футбол начинается очень рано. В Испании детей набирают в секции уже 5 лет, уточнил он, добавив, что Украине следует перенимать такой опыт.

Напомним, что ФФУ приняло решение о проведении детского футбольного турнира Баля два раза в год.

Также напомним, что количество участников турнира "Кожаный мяч" перевалило за 100 000.

Украинские Национальные Новости

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