В Одесі відбувся "Зимовий бал" військово-морського ліцею
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. В Одесі на базі військової академії міста у суботу відбувся "Зимовий бал" військово-морського ліцею імені віце-адмірала Володимира Безкоровайного. Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ на сторінці у Facebook, передає УНН.
"В суботу, 21 грудня на базі військової академії міста Одеси відбувся "Зимовий бал" Військово-Морського ліцею імені віце-адмірала Володимира Безкоровайного у якому прийняли участь вихованці навчального закладу, курсанти Інституту ВМС НУ "ОМА", творчий колектив "Ліцей" Южненської школи мистецтв та оркестр Центру військово-музичного мистецтва ВМС ЗС України. Захід проходив у рамках культурно-освітньої програми Військово-морського ліцею імені віце-адмірала Володимира Безкоровайного та був присвячений Дню Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що танцювальні пари подарували глядачам такі бальні танці, як полонез, ліберо-танго, віденський вальс, повільний (англійський) вальс, тощо. Особливу атмосферу вечору підтримував військовий оркестр, який дарував гостям чарівні мелодії Моцарта, Шопена, Вівальді, Чайковського та інших композиторів.
"Загалом, цьогоріч на паркет вийшли понад 50 ліцеїстів та курсантів, які протягом декількох місяців майже щодня готувалися до фінального виступу. Адже елегантність, етикет, краса і витонченість стилю відрізняє цей напрям від інших видів мистецтва", - йдеться в повідомленні ВМС.
Як повідомляв УНН, у Києві пройшов зимовий турнір пам'яті Баля.