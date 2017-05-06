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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Одессе во дворе волонтерского центра прогремел взрыв

Киев • УНН

 • 11525 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 6 мая. УНН. Этой ночью очередной взрыв прогремел во дворе по ул.Канатная, 35, где размещаются волонтерские организации и штаб "Самообороны Одессы". Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

В Одессе во дворе волонтерского центра прогремел взрыв

Информация о происшествии поступила в 2:00 ночи. На место происшествия немедленно выехали правоохранители Приморского отдела полиции, специалисты-взрывотехники, кинологи с собакой.

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"Неизвестный бросил предмет, похожий на гранату, предварительно это "РГД-5", который спровоцировал взрыв. Никто не пострадал, за исключением авто, которое было припарковано рядом. С места происшествия было изъято транспортное средство. Сведения о событии внесены в ЕРДР с правовой квалификацией ч.2 ст.294 УК", - сообщила заместитель начальника отдела коммуникации ГУНП в Одесской области Любовь Гордиевская.

Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленников.

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