В Одесі у дворі волонтерського центру прогримів вибух

Інформація про подію надійшла о 2:00 ночі. На місце події негайно виїхали правоохоронці Приморського відділу поліції, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи із собакою.

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“Невідома особа кинула предмет схожий на гранату, попередньо це „РГД −5“, який спровокував вибух. Ніхто не постраждав, за винятком авто, що було припарковано поруч. З місця події було вилучено транспортний засіб. Відомості про подію внесено до ЄРДР за правовою кваліфікацією ч.2 ст.294 ККУ”, — повідомила заступник начальника відділу комунікації ГУНП в Одеській області Любов Гордієвська.

Наразі правоохоронці розшукують зловмисників.