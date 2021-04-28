В Одессе в доме оборвался лифт с восемью людьми: полиция начала расследование
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Одессе в доме оборвался грузовой лифт с восемью людьми, все они госпитализированы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Одесского районного управления полиции.
Детали
Инцидент произошел в доме на улице Маршала Говорова.
"Во время происшествия в лифте находилось восемь мужчин. Все они доставлены в больницу, где проходят обследование на наличие телесных повреждений", - сообщили в полиции.
По неподтвержденной информации местных СМИ, в лифте были сотрудники полиции, которые прибыли для проведения следственных действий, и понятые.
Для установления всех обстоятельств происшествия на месте работает следственно-оперативная группа полиции.
Указанное событие в полиции квалифицировали по ч. 1 ст. 275 (Нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) и ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.
Добавим
В ноябре прошлого года в столичном ТРЦ оборвался лифт, погиб человек.