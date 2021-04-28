В Одесі у будинку обірвався ліфт з вісьмома людьми: поліція почала розслідування

Деталі

Інцидент стався в будинку на вулиці Маршала Говорова.

"Під час події в ліфті знаходилося восьмеро чоловіків. Усі вони доставлені в лікарню, де проходять обстеження на наявність тілесних ушкоджень", - повідомили у поліції.

За непідтвердженою інформацією місцевих ЗМІ, у ліфті були співробітники поліції, які прибули для проведення слідчих дій, і поняті.

Для встановлення повних обставин події на місці працює слідчо-оперативна група поліції.

Вказану подію у поліції кваліфікували за ч. 1 ст. 275 (Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) та ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Додамо

Торік у листопаді у столичному ТРЦ обірвався ліфт, загинула людина.