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В Одесі у будинку обірвався ліфт з вісьмома людьми: поліція почала розслідування

Київ • УНН

 • 19735 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. В Одесі у будинку обірвався вантажний ліфт з вісьмома людьми, усіх їх госпіталізовано. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Одеського районного управління поліції.

Деталі

Інцидент стався в будинку на вулиці Маршала Говорова.

"Під час події в ліфті знаходилося восьмеро чоловіків. Усі вони доставлені в лікарню, де проходять обстеження на наявність тілесних ушкоджень", - повідомили у поліції.

За непідтвердженою інформацією місцевих ЗМІ, у ліфті були співробітники поліції, які прибули для проведення слідчих дій, і поняті.

Для встановлення повних обставин події на місці працює слідчо-оперативна група поліції.

Вказану подію у поліції кваліфікували за ч. 1 ст. 275 (Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) та ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Додамо

Торік у листопаді у столичному ТРЦ обірвався ліфт, загинула людина.

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