В Одесі у будинку обірвався ліфт з вісьмома людьми: поліція почала розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. В Одесі у будинку обірвався вантажний ліфт з вісьмома людьми, усіх їх госпіталізовано. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Одеського районного управління поліції.
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Інцидент стався в будинку на вулиці Маршала Говорова.
"Під час події в ліфті знаходилося восьмеро чоловіків. Усі вони доставлені в лікарню, де проходять обстеження на наявність тілесних ушкоджень", - повідомили у поліції.
За непідтвердженою інформацією місцевих ЗМІ, у ліфті були співробітники поліції, які прибули для проведення слідчих дій, і поняті.
Для встановлення повних обставин події на місці працює слідчо-оперативна група поліції.
Вказану подію у поліції кваліфікували за ч. 1 ст. 275 (Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) та ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України.
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Торік у листопаді у столичному ТРЦ обірвався ліфт, загинула людина.