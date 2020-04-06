В Одессе трое пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Одесской городской клинической инфекционной больнице на сегодня находилось 16 пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19, трое из них - в тяжелом состоянии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram-канал Одесского горсовета.
"По данным на утро 6 апреля 2020 года, на стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 16 пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19, из них 10 человек — жители Одессы. Из общего числа пациентов три человека находятся в тяжелом состоянии, при этом они не нуждаются в проведении искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что десять пациентов находятся в состоянии средней тяжести, трое - в удовлетворительном состоянии, рассматривается вопрос об их выписке из стационара. Пациентов на ИВЛ в инфекционной больнице нет.
"Все пациенты с установленным диагнозом COVID-19 находятся под медицинским наблюдением, в том числе пребывающие на самоизоляции дома. Обеспечиваются выявление, обследование и контроль состояния здоровья контактных лиц", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки в инфекционную больницу, как отмечается, поступили 11 человек с подозрением на COVID-19, которым проводится обследование.
В то же время, в Одесской области всего 27 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки зарегистрирован один новый случай заболевания.
"Диагноз подтвержден у жителя Одессы 1963 г.р., был госпитализирован в инфекционную больницу", - цитируют главу облгосадминистрации Максима Куцого в пресс-службе ОГА.
Напомним, в Украине зафиксировано 1319 случаев COVID-19, 38 человек умерли.