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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 90375 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101504 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 103627 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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5 марта, 15:54 • 102803 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 110941 просмотра

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В Одессе трое пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии

В Одессе трое пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии

Киев  •  УНН

 • 14566 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Одесской городской клинической инфекционной больнице на сегодня находилось 16 пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19, трое из них - в тяжелом состоянии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram-канал Одесского горсовета.

"По данным на утро 6 апреля 2020 года, на стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 16 пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19, из них 10 человек — жители Одессы. Из общего числа пациентов три человека находятся в тяжелом состоянии, при этом они не нуждаются в проведении искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что десять пациентов находятся в состоянии средней тяжести, трое - в удовлетворительном состоянии, рассматривается вопрос об их выписке из стационара. Пациентов на ИВЛ в инфекционной больнице нет.

"Все пациенты с установленным диагнозом COVID-19 находятся под медицинским наблюдением, в том числе пребывающие на самоизоляции дома. Обеспечиваются выявление, обследование и контроль состояния здоровья контактных лиц", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу, как отмечается, поступили 11 человек с подозрением на COVID-19, которым проводится обследование.

В то же время, в Одесской области всего 27 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки зарегистрирован один новый случай заболевания.

"Диагноз подтвержден у жителя Одессы 1963 г.р., был госпитализирован в инфекционную больницу", - цитируют главу облгосадминистрации Максима Куцого в пресс-службе ОГА.

Напомним, в Украине зафиксировано 1319 случаев COVID-19, 38 человек умерли.

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