В Одессе трое пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Одесской городской клинической инфекционной больнице на сегодня находилось 16 пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19, трое из них - в тяжелом состоянии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram-канал Одесского горсовета.