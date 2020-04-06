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В Одесі троє пацієнтів з коронавірусом у тяжкому стані

В Одесі троє пацієнтів з коронавірусом у тяжкому стані

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. В Одеській міській клінічній інфекційній лікарні на сьогодні перебувало 16 пацієнтів з лабораторно підтвердженим діагнозом COVID-19, троє з них - у тяжкому стані. Про це УНН повідомляє з посиланням на Telegram-канал Одеської міськради.

"За даними на ранок 6 квітня 2020 року, на стаціонарному лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні перебувають 16 пацієнтів з лабораторно підтвердженим діагнозом COVID-19, з них 10 осіб - жителі Одеси. Із загальної кількості пацієнтів три людини перебувають у тяжкому стані, при цьому вони не мають потреби в проведенні штучної вентиляції легенів", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що десять пацієнтів перебувають в стані середньої тяжкості, троє - у задовільному стані, розглядається питання про їх виписку зі стаціонару. Пацієнтів на ШВЛ в інфекційній лікарні немає.

"Усі пацієнти з встановленим діагнозом COVID-19 перебувають під медичним наглядом, в тому числі, які перебувають на самоізоляції вдома. Забезпечуються виявлення, обстеження та контроль стану здоров'я контактних осіб", - сказано у повідомленні.

За минулу добу в інфекційну лікарню, як зазначається, поступили 11 осіб з підозрою на COVID-19, яким проводиться обстеження.

Водночас, в Одеській області загалом 27 випадків зараження коронавірусом. За останню добу зареєстровано один новий випадок захворювання. 

"Діагноз підтверджено у мешканця Одеси 1963 р.н., його госпіталізовано до інфекційної лікарні", - цитують голову облдержадміністрації Максима Куцого у пресслужбі ОДА.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано 1319 випадків COVID-19, 38 людей померли.

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