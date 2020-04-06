В Одесі троє пацієнтів з коронавірусом у тяжкому стані

КИЇВ. 6 квітня. УНН. В Одеській міській клінічній інфекційній лікарні на сьогодні перебувало 16 пацієнтів з лабораторно підтвердженим діагнозом COVID-19, троє з них - у тяжкому стані. Про це УНН повідомляє з посиланням на Telegram-канал Одеської міськради.