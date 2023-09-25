В Одессе продолжаются поиски двух людей под завалами складского здания - Кипер
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. В Одессе продолжаются поиски двух людей под завалами складского здания, разрушенного в результате ночной атаки рф. Об этом в эфире марафона «Единые новости» сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
Детали
Речь идет о здании, где хранилось зерно, уточнил Кипер.
«Склад, где хранилось около тысячи тонн зерна. Сейчас идет разбор, зерно вывозится. Но, к сожалению, мы не можем до сих пор найти двух людей, работавших на этом складе. Они спустились в бомбоубежище, которое было под этим складом. И, в настоящее время, с ними связи нет. Надеемся, что они живы», - сообщил он.
Также вследствие ночной атаки рф на Одессу пострадала женщина 47 лет, рассказал Кипер.
«Она получила медицинскую помощь. Находится в стабильном состоянии», - добавил он.
Кроме портовой инфраструктуры, гостиницы, значительные повреждения получил морской вокзал, сообщил Кипер.
«Практически уничтожена большая его часть», - уточнил глава ОВА.
Информацию о целесообразности ремонта гостиницы и морского вокзала Кипер пообещал обнародовать в ближайшее время.
«Сейчас работают следователи. Ближе к вечеру мы планируем начать осмотр морского вокзала и отеля. Отель несколько лет не работал. А морской вокзал был в действующем состоянии. Сейчас его работники и другие службы привлечены к работе.
Совсем скоро я подробнее проинформирую, в каком состоянии находится гостиница и морской вокзал. А также склады с зерном», - сообщил Кипер.
Во время воздушного боя была также повреждена газовая станция. В настоящее время около 2 тыс. абонентов пригорода без газа, рассказал Кипер, добавив, что работы по восстановлению газоснабжения продолжаются.