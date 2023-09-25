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В Одесі тривають пошуки двох людей під завалами складської будівлі - Кіпер

В Одесі тривають пошуки двох людей під завалами складської будівлі - Кіпер

Київ • УНН

 • 175188 перегляди

КИЇВ. 25 вересня. УНН. В Одесі тривають пошуки двох людей під завалами складської будівлі, зруйнованої внаслідок нічної атаки рф. Про це в ефірі марафону «Єдині новини» повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

Деталі

Ідеться про будівлю, де зберігалося зерно, уточнив Кіпер.

«Склад, де зберігалося близько тисячі тонн зерна. Зараз триває розбір, зерно вивозиться. Але, на жаль, ми не можемо досі знайти двох людей, що працювали на цьому складі. Вони спустилися в бомбосховище, яке було під цим складом. І, на даний час, з ними зв‘язку немає. Надіємося, що вони живі», - повідомив він.

Також внаслідок нічної атаки рф на Одесу постраждала жінка 47 років, розповів Кіпер.

«Вона отримала медичну допомогу. Перебуває у стабільному стані», - додав він.

Окрім портової інфраструктури, готелю, значних пошкоджень зазнав морський вокзал, повідомив Кіпер.

«Практично знищена більша його частина», - уточнив очільник ОВА.

Інформацію щодо доцільності ремонту готелю та морського вокзалу Кіпер пообіцяв оприлюднити найближчим часом.

«Зараз працюють слідчі. Ближче до вечора ми плануємо розпочати огляд морського вокзалу та готелю. Готель кілька років не працював. А морський вокзал був у діючому стані. Наразі його працівники та інші служби залучені до роботи.

Зовсім скоро я детальніше поінформую, у якому стані перебуває готель і морський вокзал. А також склади із зерном», - повідомив Кіпер.

Під час повітряного бою була також пошкоджена газова станція. Наразі близько 2 тис. абонентів передмістя без газу, розповів Кіпер, додаючи, що роботи з відновлення газопостачання тривають.

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