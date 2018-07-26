В Одессе будут судить иностранца за контрабанду кокаина
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. В Одессе будут судить гражданина Турции за контрабанду 3 кг кокаина. Об этом сообщает прокуратура Одесской области, передает УНН.
"Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении гражданина Республики Турции. Мужчина обвиняется в контрабанде наркотиков, которые он незаконно приобрел, хранил и перевез в Украину с целью сбыта", - говорится в сообщении.
Как отмечается, по ходатайству прокуратуры обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Установлено, что в апреле 2018 года иностранец перевез почти 3 кг кокаина, скрыв наркотики от таможенного контроля. Ориентировочная стоимость контрабандного груза составляет около 700 тыс. долларов США.
Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 305 и ч. 3 ст. 307 УК Украины осуществляли следователи УСБУ в области.
Напомним, СБУ блокировала деятельность транснациональной группировки торговцев кокаином.