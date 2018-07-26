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В Одесі судитимуть іноземця за контрабанду кокаїну

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 липня. УНН. В Одесі судитимуть громадянина Туреччини за контрабанду 3 кг кокаїну. Про це повідомляє прокуратура Одеської області, передає УНН.

"Прокуратура Одеської області скерувала до суду обвинувальний акт стосовно громадянина Республіки Туреччини. Чоловік обвинувачується у контрабанді наркотиків, які він незаконно придбав, зберігав та перевіз до України з метою збуту", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за клопотанням прокуратури обвинуваченому судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Установлено, що у квітні 2018 року іноземець перевіз майже 3 кг кокаїну, приховавши наркотики від митного контролю. Орієнтовна вартість контрабандного вантажу складає близько 700 тис доларів США.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 305 та ч. 3 ст. 307 КК України здійснювали слідчі УСБУ в області.

Нагадаємо, на Харківщині СБУ блокувала діяльність транснаціонального угруповання торговців кокаїном.

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