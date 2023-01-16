В Одессе сегодня выйдет на маршруты только треть электротранспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Сегодня, 16 января, в Одессе выйдет на маршруты только треть трамваев и троллейбусов. Об этом сообщила пресс-служба Одесского городского совета, пишет УНН.
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“Завтра на маршруты выйдет 30% подвижного состава городского электротранспорта”, — говорится в сообщении.
Напомним
Силы противовоздушной обороны Воздушного командования “Юг” уничтожили вражеский разведывательный БПЛА над Одесской областью.