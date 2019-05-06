В Одессе ограбили иностранца
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В Одессе банда из четырех человек ограбила иностранца. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Четверо грабителей (две женщины и двое мужчин) обманом проникли в помещение гражданина Турции. После этого злоумышленники угрожая ему ножом, связали мужчину и вымогали у него деньги. В результате преступления грабителям удалось завладеть мобильным телефоном и деньгами в сумме тысяча долларов. С награбленным нападавшие скрылись с места преступления.
Полиция начала досудебное расследование по ст.187 УК Украины (разбой).
Как сообщал УНН, в Винницкой ограбили и осквернили храм УПЦ МП .