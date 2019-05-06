В Одесі пограбували іноземця
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. В Одесі банда з чотирьох осіб пограбувала іноземця. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Четверо грабіжників (дві жінки та двоє чоловіків) обманом проникли у помешкання громадянина Туреччини. Після цього зловмисники погрожуючи йому ножем, зв’язали чоловіка та вимагали у нього гроші. В результаті злочину грабіжникам вдалося заволодіти мобільним телефоном та грошима на суму тисяча доларів. З награбованим нападники зникли з місця злочину.
Поліція розпочала досудове розслідування за ст.187 КК України (розбій).
Як повідомляв УНН, на Вінниччині пограбували й осквернили храм УПЦ МП.