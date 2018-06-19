В Одессе во время земляных работ нашли артснаряд времен Второй мировой
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 19 июня. УНН. В Одессе во время проведения земляных работ был найден артснаряд времен Второй мировой войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области, передает УНН.
"Опасная находка обнаружена на улице Гвардейской. В общем найдено 40 артснарядов 152 мм - 5 единиц, 100 мм - 1 единица, 76 мм - 28 единиц и 6 единиц мин 100 мм. Взрывоопасные предметы изъяты и уничтожены в специально отведенном месте группой пиротехнических работ специального назначения", - говорится в сообщении.
Напомним, во время земляных работ по прокладке коллектора в Чернигове обнаружили арсенал боеприпасов.