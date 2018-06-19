В Одесі під час земляних робіт знайшли артснаряди часів Другої світової

"Небезпечну знахідку виявлено на вулиці Гвардійській. Загалом знайдено 40 артснарядів: 152 мм – 5 одиниць, 100 мм – 1 одиниця, 76 мм – 28 одиниць та 6 одиниць мін 100 мм. Вибухонебезпечні предмети вилучено та знищено у спеціально відведеному місці групою піротехнічних робіт спеціального призначення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під час земляних робіт по прокладанню колектору у Чернігові виявили арсенал боєприпасів.