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В Одесі під час земляних робіт знайшли артснаряди часів Другої світової

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 19 червня. УНН. В Одесі під час проведення земляних робіт було знайдено артснаряди часів Другої світової війни. Про це повідомили у прес-службі ДСНС в Одеській області, передає УНН.

"Небезпечну знахідку виявлено на вулиці Гвардійській. Загалом знайдено 40 артснарядів: 152 мм – 5 одиниць, 100 мм – 1 одиниця, 76 мм – 28 одиниць та 6 одиниць мін 100 мм. Вибухонебезпечні предмети вилучено та знищено у спеціально відведеному місці групою піротехнічних робіт спеціального призначення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під час земляних робіт по прокладанню колектору у Чернігові виявили арсенал боєприпасів.

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