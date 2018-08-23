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В Одессе во время праздничных дней будут дежурить более тысячи правоохранителей

Киев • УНН

 • 7488 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 23 августа. УНН. Сотрудники полиции Одесской области готовы к обеспечению общественного порядка во время массовых мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, передает УНН.

В Одессе во время праздничных дней будут дежурить более тысячи правоохранителей

В ближайшие дни в Одессе планируется проведение ряда массовых мероприятий. В частности, это мероприятия, посвященные Дню Независимости Украины, футбольный матч между командами "Черноморец" - "Динамо" и Международный легкоатлетический марафон 3 rd Odessa Halt Marafon 2018.

"На охрану общественного порядка будет привлечено около 1250 правоохранителей, в том числе, 150 военнослужащих Национальной гвардии", - отметили в полиции.

Напомним, по всей Украине в День независимости публичный порядок и безопасность будут гарантировать 30 тысяч правоохранителей.

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