В Одесі під час святкових днів чергуватимуть понад тисяча правоохоронців
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 23 серпня. УНН. Співробітники поліції Одеської області готові до забезпечення публічного порядку під час масових заходів. Про це повідомили у прес-службі ГУНП в Одеській області, передає УНН.
Найближчими днями в Одесі планується проведення низки масових заходів. Зокрема, це заходи, присвячені Дню Незалежності України, футбольний матч між командами "Чорноморець" - "Динамо" та Міжнародний легкоатлетичний марафон 3 rd Odessa Halt Marafon 2018.
"На охорону публічного порядку буде залучено біля 1250 правоохоронців, в тому числі, 150 військовослужбовців Національної гвардії", - зазначили у поліції.
Нагадаємо, по всій Україні на День незалежності публічний порядок та безпеку будуть гарантувати 30 тисяч правоохоронців.