В Одессе на концерте сломалась конструция со звуковым оборудованием от сильного ветра
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Поздно вечером в воскресенье в конце концерта на Потемкинской лестнице от сильного ветра сломалась металлическая конструкция со звуковым оборудованием. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ НП в Одесской области.
Уберечь людей от травм удалось курсантам Одесского государственного университета внутренних дел, которые несли службу по охране общественного порядка и находились ближе к ней.
Оперативно среагировав, они быстро отвели гражданское население подальше от конструкции и та, рухнув, никого не задела.
Сейчас сведения о данном событии внесены в журнал единого учета Приморского отдела полиции для проведения дальнейшей проверки. На месте работают правоохранители.
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