В Одессе на концерте сломалась конструция со звуковым оборудованием от сильного ветра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 8888 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 29626 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 109020 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 106598 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 134880 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143413 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129590 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129980 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131195 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153318 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

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В Одессе на концерте сломалась конструция со звуковым оборудованием от сильного ветра

В Одессе на концерте сломалась конструция со звуковым оборудованием от сильного ветра

Киев  •  УНН

 • 9830 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. Поздно вечером в воскресенье в конце концерта на Потемкинской лестнице от сильного ветра сломалась металлическая конструкция со звуковым оборудованием. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ НП в Одесской области.

Уберечь людей от травм удалось курсантам Одесского государственного университета внутренних дел, которые несли службу по охране общественного порядка и находились ближе к ней.

Оперативно среагировав, они быстро отвели гражданское население подальше от конструкции и та, рухнув, никого не задела.

Сейчас сведения о данном событии внесены в журнал единого учета Приморского отдела полиции для проведения дальнейшей проверки. На месте работают правоохранители.

Напомним, в Черноморске пьяный водитель врезался в машину полиции, полицейского госпитализировали

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