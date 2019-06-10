В Одесі на концерті зламалася конструція зі звуковим обладнанням від сильного вітру
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Пізно ввечері в неділю наприкінці концерту на Потьомкінських сходах від сильного вітру зламалася металева конструкція зі звуковим обладнанням. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ НП в Одеській області.
Вберегти людей від травмування вдалося курсантам Одеського державного університету внутрішніх справ, які несли службу по охороні публічного порядку і знаходилися найближче до неї.
Оперативно зреагувавши, вони швидко відвели цивільне населення подалі від конструкції і та, рухнувши, нікого не зачепила.
Наразі відомості про дану подію внесені до журналу єдиного обліку Приморського відділу поліції для проведення подальшої перевірки. На місці працюють правоохоронці.
Нагадаємо, у Чорноморську п'яний водій врізався в машину поліції, поліцейського госпіталізовано.