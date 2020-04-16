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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 50609 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 59463 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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В Одесской области на COVID-19 заболела сотрудница Пенсионного фонда

В Одесской области на COVID-19 заболела сотрудница Пенсионного фонда

Киев  •  УНН

 • 18065 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Одессе COVID-19 лабораторно подтвердили еще у трех человек, один из них работница Пенсионного фонда. Об этом написал в Facebook председатель Одесской ОГА Максим Куцый, передает УНН.

"По состоянию на 9:00 16 апреля мы получили от лабораторного центра Минздрава в Одессе еще 3 подтвержденных случая заболевания коронавирусом", - написал Куцый.

По его словам, новые заболевшие - "42-летняя работница пенсионного фонда Беляевки и ее 20-летний сын".

По его словам, ранее болезнь была обнаружена у мужчины и коллеги пациентки. "Отделение Пенсионного фонда закрыто, в помещении проведена санитарная обработка", - сообщил Куцый.

Куцый отметил, что также заболела 54-летняя жительница Ширяевского района. Она недавно вернулась в Украину из-за границы.

"Вирус уже распространился на 6 городов и 8 районов Одесской области. По данным Минздрава, пик заболеваемости ожидается в ближайшие 2 недели", - сообщил он.

Напомним, в Украине на 9 часов 16 апреля зафиксирован 4161 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 116 летальных.

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