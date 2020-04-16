В Одесской области на COVID-19 заболела сотрудница Пенсионного фонда
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Одессе COVID-19 лабораторно подтвердили еще у трех человек, один из них работница Пенсионного фонда. Об этом написал в Facebook председатель Одесской ОГА Максим Куцый, передает УНН.
"По состоянию на 9:00 16 апреля мы получили от лабораторного центра Минздрава в Одессе еще 3 подтвержденных случая заболевания коронавирусом", - написал Куцый.
По его словам, новые заболевшие - "42-летняя работница пенсионного фонда Беляевки и ее 20-летний сын".
По его словам, ранее болезнь была обнаружена у мужчины и коллеги пациентки. "Отделение Пенсионного фонда закрыто, в помещении проведена санитарная обработка", - сообщил Куцый.
Куцый отметил, что также заболела 54-летняя жительница Ширяевского района. Она недавно вернулась в Украину из-за границы.
"Вирус уже распространился на 6 городов и 8 районов Одесской области. По данным Минздрава, пик заболеваемости ожидается в ближайшие 2 недели", - сообщил он.
Напомним, в Украине на 9 часов 16 апреля зафиксирован 4161 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 116 летальных.