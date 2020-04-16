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В Одеській області на COVID-19 захворіла працівниця Пенсійного фонду

В Одеській області на COVID-19 захворіла працівниця Пенсійного фонду

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. В Одесі COVID-19 лабораторно підтвердили ще у трьох людей, одна з них працівниця Пенсійного фонду. Про це написав у Facebook голова Одеської ОДА Максим Куций, передає УНН.

"Станом на 9:00 16-го квітня ми отримали від лабораторного центру МОЗ в Одесі ще 3 підтверджених випадки захворювання на коронавірус", - написав Куций.

За його словами, нові захворілі — "42-річна працівниця пенсійного фонду Біляївки та її 20-річний син".

За його словами, раніше хворобу було виявлено у чоловіка та колеги пацієнтки. "Відділення Пенсійного фонду зачинено, у приміщенні проведено санітарну обробку",- повідомив Куций.

Куций зазначив, що також захворіла 54-річна жителька Ширяївського району. Вона нещодавно повернулася в Україну з-за кордону.

"Вірус вже поширився на 6 міст та 8 районів Одещини. За даними МОЗ, пік захворюваності очікується у найближчі 2 тижні", - повідомив він.

Нагадаємо, в Україні на 9 годину 16 квітня зафіксовано 4161 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 116 летальні.

Українські Національні Новини

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