В Одессе руководитель КП погорел на взятке за разрешение провести фестиваль
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В Одессе руководителя коммунального предприятия задержали при получении взятки за разрешение на проведение в парке фестиваля Hand Made. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований, передает УНН.
"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, при оперативном сопровождении Управления защиты экономики в Одесской области Департамента защиты экономики Нацполиции Украины и процессуального руководства военной прокуратуры Одесского гарнизона Южного региона Украины задержали исполняющего обязанности директора КП "Парки Одессы", - сказано в сообщении.
По данным следствия, исполняющий обязанности директора коммунального предприятия требовал взятку в 50 000 гривен в одной из общественных организаций. За эти средства он обещал предоставить разрешение на проведение в центральном парке культуры и отдыха им. Т.Г.Шевченко Одессы фестивалей Hand Made.
"Неправомерную выгоду исполняющий обязанности директора КП "Парки Одессы" получал двумя частями. Первую часть - 20 000 гривен он получил 14 мая 2019 года утром, находясь в служебном кабинете. Еще 30 000 гривен должностному лицу передали вечером, после чего его задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - прокомментировали в Бюро.
Сейчас следователи готовят задержанному сообщение о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенном с вымогательством такой выгоды - ч. 3 ст. 368 УК Украины.
В случае доказательства вины руководителю коммунального предприятия грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет.
Напомним, начальника одного из управлений Закарпатской облгосадминистрации разоблачили при получении 400 долл. взятки.