В Одесі керівник КП погорів на хабарі за дозвіл провести фестиваль
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. В Одесі керівника комунального підприємства затримали під час отримання хабара за дозвіл на проведення в парку фестивалю Hand Made. Про це повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань, передає УНН.
"Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, за оперативного супроводження Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Нацполіції України та процесуального керівництва військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України затримали виконувача обов’язків директора КП "Парки Одеси", - сказано у повідомленні.
За даними слідства, виконувач обов’язків директора комунального підприємства вимагав хабар у 50 000 гривень в однієї з громадських організацій. За ці кошти він обіцяв надати дозвіл на проведення в центральному парку культури і відпочинку ім. Т.Г.Шевченко Одеси фестивалів Hand Made.
"Неправомірну вигоду виконувач обов’язків директора КП "Парки Одеси" отримував двома частинами. Першу частину - 20 000 гривень він отримав 14 травня 2019 року зранку, перебуваючи у службовому кабінеті. Ще 30 000 гривень посадовцю передали ввечері, після чого його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - прокоментували у Бюро.
Зараз слідчі готують затриманому повідомлення про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, поєднаному з вимаганням такої вигоди - ч. 3 ст. 368 КК України.
У разі доведення вини керівнику комунального підприємства загрожує позбавлення волі строком від 5 до 10 років.
Нагадаємо, начальника одного з управлінь Закарпатської облдержадміністрації викрили при отриманні 400 дол. хабара.