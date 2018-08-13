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Мужчину в Одессе признали виновным в подготовке теракта

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 августа. УНН. В Одесской области осудили мужчину за подготовку теракта на территории области. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины, передает УНН.

Мужчину в Одессе признали виновным в подготовке теракта

"По материалам Службы безопасности Украины к четырем годам восьми месяцам лишения свободы приговорен диверсанта, который готовил теракт на территории Одесской области", - говорится в сообщении.

Оперативники выяснили, что по указанию российских кураторов в течение августа-сентября 2015 года злоумышленник, находясь в составе одной из сепаратистских организаций Одессы, разрабатывал и отрабатывал план убийства известного в городе общественного активиста путем совершения теракта. По замыслу злоумышленника, это должно было вызвать широкий общественный резонанс и дестабилизацию ситуации в регионе. Правоохранители предотвратили преступление и задержали злоумышленника в сентябре 2015 года.

"Приморский районный суд Одессы признал диверсанта виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 14, п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 и ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины. Приговор суда вступил в законную силу", - отметили в спецслужбе.

Напомним, военной контрразведкой Объединенных сил разоблачен и задержан боевик "2-го армейского корпуса "ЛНР".

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