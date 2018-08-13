Чоловіка в Одесі визнали винним у підготовці теракту
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. В Одеській області засудили чоловіка через підготовку теракту на території області. Про це повідомили у прес-центрі Служби безпеки України, передає УНН.
"За матеріалами Служби безпеки України до чотирьох років восьми місяців позбавлення волі засуджено диверсанта, який готував теракт на території Одеської області", - йдеться в повідомленні.
Оперативники з'ясували, що за вказівкою російських кураторів протягом серпня-вересня 2015 року зловмисник, перебуваючи у складі однієї із сепаратистських організацій Одеси, розробляв та відпрацьовував план вбивства відомого в місті громадського активіста шляхом вчинення теракту. За задумом зловмисника, це мало викликати широкий суспільний резонанс та дестабілізацію ситуації в регіоні. Правоохоронці запобігли злочину та затримали зловмисника у вересні 2015 року.
"Приморський районний суд Одеси визнав диверсанта винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 14, п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 та ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального Кодексу України. Вирок суду набрав законної сили", - зазначили у спецслужбі.
Нагадаємо, військовою контррозвідкою Об’єднаних сил викрито та затримано бойовика "2-го армійського корпусу "ЛНР".