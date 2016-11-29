В Одессе возле суда произошла перестрелка
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 29 ноября. УНН. Сегодня трое неизвестных стреляли в мужчину возле Киевского районного суда Одессы. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.
По предварительной информации, трое неизвестных сначала избили водителя "Ауди А6", а затем выстрелили ему в живот. После этого все трое сели в машину черного цвета и скрылись. Раненый водитель сел в свой автомобиль и попытался преследовать обидчиков, однако попал в ДТП.
Полиция объявила по городу план "Перехват".