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Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
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14 квітня, 16:00 • 84904 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 100664 перегляди

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В Одесі біля суду сталася стрілянина

Київ • УНН

 • 11065 перегляди

ОДЕСА-КИЇВ. 29 листопада. УНН. Сьогодні троє невідомих стріляли в чоловіка біля Київського районного суду Одеси. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ГУ НП в Одеській області.

В Одесі біля суду сталася стрілянина

За попередньою інформацією, троє невідомих спочатку побили водія "Ауді А6", а потім вистрілили йому в живіт. Після цього всі троє сіли в машину чорного кольору і зникли. Поранений водій сів у своє авто і спробував переслідувати кривдників, однак потрапив у ДТП.

Поліція оголосила по місту план "Перехоплення".

Українські Національні Новини

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