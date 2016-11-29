В Одесі біля суду сталася стрілянина

За попередньою інформацією, троє невідомих спочатку побили водія "Ауді А6", а потім вистрілили йому в живіт. Після цього всі троє сіли в машину чорного кольору і зникли. Поранений водій сів у своє авто і спробував переслідувати кривдників, однак потрапив у ДТП.

Поліція оголосила по місту план "Перехоплення".