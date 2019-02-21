В Очакове горел бензовоз
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Вчера вечером, 20 февраля, на улице Ольвийской в г. Очаков горел грузовой автомобиль DAF, который перевозил бензин. Об этом сообщает ГСЧС Украины в Николаевской области, передает УНН.
"На место прибыли два отделения 22 Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области и пожарная команда воинской части. Совместными усилиями в 22:16 пожар кабины бензовоза локализовали, в 22:22 - ликвидировали на площади 15 м кв, не допустив распространения пламени на все транспортное средство", - говорится в сообщении.
Установлено, что водитель 1969 г.р. до прибытия спасателей пытался самостоятельно потушить возгорание и получил ожоги конечностей, он госпитализирован в больницу и оказывается необходимая медицинская помощь, сейчас состояние здоровья пострадавшего стабильное.
Напомним, бензовоз врезался в грузовой поезд и взорвался в понедельник в штате Агуаскальентес в центральной части Мексики.