Бензовоз врізався в поїзд в центральній частині Мексики
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Бензовоз врізався у вантажний потяг і вибухнув у понеділок в штаті Агуаскальєнтес в центральній частині Мексики. Про це повідомила газета Milenio, передає УНН.
За попередніми даними, загинули як мінімум дві людини, ще четверо отримали травми.
Трагедія сталася в районі Койотес. За попередніми даними, водій автоцистерни намагався проскочити перед поїздом на нерегульованому переїзді, але не встиг.
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На місці події працюють кілька пожежних розрахунків. Постраждалі були доставлені в лікарні, їм надається необхідна допомога.
Як повідомляв УНН, близько 40 вагонів товарного потягу, що перевозив неочищену нафту, зійшли з рейок у канадській провінції Манітоба.